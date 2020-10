PREVENZIONE

BELLUNO Una clinica mobile di 14 metri quadri per lo screening preventivo gratuito. L'ottobre rosa bellunese regala esami alle donne. Sì, perché tra le iniziative proposte dalle associazioni del territorio per sensibilizzare la collettività sui temi della prevenzione del tumore alla mammella, quest'anno spunta anche quella di un gruppo di imprenditori veneti riuniti nell'Associazione Prevenzione e Vita. Il 28 ottobre porteranno a Belluno, in piazza Duomo, una clinica mobile allestita all'interno di un camion e doneranno una quarantina di esami alle bellunesi.

«Gli specialisti sollecitano la prevenzione a partire dall'età di 35 anni per il tumore al seno spiega Tullio Brignani, portavoce del gruppo di imprenditori -, ma di fatto la fascia d'età compresa tra 35 e 45 anni è del tutto scoperta dal sistema sanitario, per poter accedere alla diagnosi preventiva queste donne devono pagare il ticket». Da qui l'idea di riunire un gruppo di persone di buona volontà e di girare le piazze del Veneto per offrire mammografie ed ecografie gratuite. Gli orari di attività saranno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 circa, per un totale di 40 donne accolte.

A tutte verrà consegnato in tempo reale il referto e, nel caso l'esame avesse fatto emergere patologie, il medico della clinica mobile si metterà subito in contatto con un collega del San Martino per la presa in carico della paziente. Ma non è l'unica iniziativa del mese. Il 17 ottobre in piazza dei Martiri il Comitato Prevenzione salute donna, promotore della nota corsa Il vento tra i capelli saltata quest'anno a causa del Covid, sarà presente con un gazebo. Un modo per esserci, per dare continuità all'attività di raccolta fondi e per continuare a parlare di salute e di cura. La corsa, ogni anno molto partecipata e grazie alla quale vengono raccolti a ogni edizione migliaia di euro da investire in attrezzature e macchinari per gli ospedali del territorio, si sarebbe dovuta tenere l'8 marzo. L'emergenza sanitaria l'ha fatta slittare al 17 ottobre, ma in ultima è stato deciso di annullarla e di limitare il tutto ad un gazebo.

«In questi mesi non siamo mai state ferme spiega Laura De Bona Bampo, del Comitato -, abbiamo venduto molte magliette, circa due terzi di quelle realizzate, questo ci ha permesso di coprire i costi e di mettere anche da parte un gruzzolo». Al mese in rosa hanno partecipato anche Ados, le cui volontarie hanno realizzato i fiocchetti rosa che si trovano ai giardini in piazza, e la Lilt che ha affisso in diverse parti della provincia striscioni sul tema della prevenzione. (A.Tr.)

