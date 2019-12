Truffa via web: un 26enne condannato a un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO Il giudice lo ha dichiarato un «delinquente abituale» a soli 26 anni, tanto pericoloso da applicargli anche la libertà vigilata. Una sentenza pesante quella del giudice Domenico Riposati che ieri ha condannato Pasquale Di Capua, 26enne di Castellamare di Stabia (Napoli) che era alla sbarra per una truffa via Internet. Un raggiro come tanti, che spesso, proprio il giudice Riposati aveva considerato materia civilistica. E questo aveva sostenuto anche il difensore del 26enne napoletano, l'avvocato Simona Ianese, che aveva...