Truffa dello specchietto: raggirati due automobilisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEBELLUNO «È importante che ci sia da parte della cittadinanza la massima collaborazione». È questo l'appello lanciato ieri dalla polizia di Stato ai bellunesi per smascherare e bloccare i responsabili della truffa dello specchietto rotto. Gli ultimi casi accaduti in provincia sono stati illustrati ieri dal questore Lucio Aprile e dal dirigente delle Volanti, Michele Natalicchio, in questura. «Si tratta di un reato odioso - ha sottolineato il questore Aprile - perché colpisce spesso fasce particolari di persone, come gli anziani e...