Trovato in centro a terra privo di sensi arriva l'ambulanza: l'uomo era ubriaco

LA PAURABELLUNO Ritrovato a terra senza sensi: era completamente ubriaco. È accaduto ieri pomeriggio quando in centro città, nel momento di massimo afflusso a piazza dei Martiri, è stato notata quella persona sull'asfalto. E a quel punto in tanti hanno temuto il peggio per quel giovane, un nordafricano conosciuto come Mohamed. Immediata la richiesta di aiuto al 118 e l'arrivo dell'ambulanza. Ma da quanto è stato ricostruito sembra che lo straniero avesse solamente bevuto troppo. Se ne era accorto il barista del Deon che non ha servito da...