IL CASO

BELLUNO C'è chi consegna alle forze dell'ordine anche due banconote trovate in strada in via Mezzaterra, come accaduto in questi giorni, chi invece ritrova un portafoglio pieno di carte di credito e comincia a fare shopping sfrenato. Alla fine però V.A., 47enne residente nel bellunese è stata smascherata e denunciata dai carabinieri in stato di libertà. È indagata per utilizzo fraudolento di carte di credito e per furto del portafoglio. Anche se non lo ha sottratto materialmente, come spiegano dal comando provinciale dell'Arma «impossessarsi di qualcosa il cui proprietario è identificabile configura questo reato».

Sono stati i carabinieri della stazione di Belluno a smascherare la donna, a conclusione delle indagini in questi giorni. «La donna -spiegano dal Comando provinciale - avrebbe utilizzato una carta di credito e bancomat smarrite, assieme al portafoglio alcune settimane fa in Belluno da una donna residente in Emilia Romagna. La denunciata, anziché restituire il tutto avrebbe utilizzato le carte per acquistare due collier in acciaio una radiosveglia e degli alimentari il tutto rinvenuto (a parte gli alimentari) nel corso della perquisizione domiciliare». I militari sono risaliti a lei con le indagini nei vari negozi dove le carte erano state utilizzate, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza. «Gli accertamenti comunque proseguono per verificare ulteriori indebiti utilizzi delle carte», concludono i carabinieri.

