Troppo rumore in piazza: spettacoli teatrali a rischio

LA PROTESTA

BELLUNO Le navette intralciano lo spostamento delle scenografie teatrali e disturbano lo spettacolo: dal Teatro Comunale si alza una petizione. È stata consegnata ieri mattina all'ufficio protocollo di Palazzo Rosso la raccolta firme redatta dagli addetti al lavoro del Teatro Comunale. Si chiede al sindaco Jacopo Massaro di intercedere una volta per tutte sull'annosa questione delle navette. Per chi non lo sapesse, infatti, da anni pubblico, attori, direttori e maschere convivono con lo stazionamento dei bus privati davanti all'ingresso della struttura; mezzi utilizzati dai ragazzi senza patente o che hanno bevuto troppo per spostarsi dai locali del centro a quelli della periferia o semplicemente per fare ritorno a casa. I ragazzi in attesa della corsa, infatti, stazionano sulle gradinate del Teatro cittadino lasciando sporcizia a terra e disturbando con urla lo spettacolo in corso in sala. Al momento di smontare il palco e caricare le scenografie sui furgoni, poi, è successo che i bus intralciassero il lavoro delle compagnie e lo ritardassero. Di tutto questo attori, maschere, direttori artistici e tutto il personale della Fondazione Teatri non ne possono più. La petizione presentata ieri mattina, ma annunciata alla vice sindaco Lucia Olivotto già a novembre, è forte di 52 sottoscrizioni. Tra queste, le firme del presidente della Fondazione Teatri Renzo Poloni, dei direttori artistici delle compagnie Tib e SlowMachine, del personale del Circolo Cultura e Stampa Bellunese, di Massimo Capraro di Scoppio Spettacoli e di tante altre persone attive nel Teatro. Da anni le navette serali causano danni e sporcizia all'esterno della struttura si legge nella petizione -. Immondizia, deturpazione degli arredi, schiamazzi, fino alla rottura, avvenuta qualche mese fa, del vetro di una delle porte di emergenza. Questi sono solo alcuni dei tanti avvenimenti che accadono ogni sabato sera. La fermata delle navette serali che collegano il centro città alle discoteche, locata sulle scale del Teatro Comunale, viene occupata dai numerosi giovani che restano in attesa del mezzo. Queste situazioni verrebbero facilmente risolte spostando questa tappa in piazzale Cesare Battisti. Sabato scorso, poi, lo smontaggio dell'imponente scenografia di A Christmas Carol è stato ritardato dall'impossibilità del camion di posizionarsi di fronte alle scalinate, in quanto già occupate dalle navette. Naturalmente non sono servite a nulla le richieste di spostamento dei veicoli dall'altro lato della strada - spiega Alessandro De Barba, tra i firmatari - e i lavori che coinvolgevano decine di persone si sono prolungati fino alle 3 di mattina.

Alessia Trentin

