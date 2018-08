Troppo caldo, pochi funghi: ma in vista c'è una buttata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PASSIONEBELLUNO Vita dura per i miceti. Se, con le giornate di sole, il turismo in montagna ha sorriso, non si può dire altrettanto per gli appassionati raccoglitori di funghi. Per dieci giorni il bosco è rimasto a secco. E di funghi non se ne è vista l'ombra. «Tra luglio e i primi di agosto c'è stata una discreta buttata, sia di gialletti che di porcini sono parole di Fabio Padovan, presidente dell'Associazione micologica Bresadola di Belluno che raccoglie 100 soci poi le alte temperature e il vento in quota che asciuga...