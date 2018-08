Troppi turisti e la ricettività va in crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STAGIONEBELLUNO Estate da record per il capoluogo. Le presenze turistiche schizzano in alto, superando di un bel po' quelle degli anni precedenti. Quella agli sgoccioli è probabilmente la migliore stagione di sempre, per Belluno. «Ci aspettavamo questi dati commenta soddisfatto il sindaco Jacopo Massaro -, siamo solo agli inizi». I numeri sono quelli forniti dall'ufficio turistico di piazza Duomo. Si scostano di un po' da quelli del 2017, ma fanno un bel salto in avanti rispetto a quelli del 2016. A giugno i turisti entrati a chiedere...