IL CASO

BELLUNO Topi in città e dentro i cestini. Bellunum corre ai ripari. Per proteggere gli operatori dall'aggressione dei roditori, infatti, la società partecipata del Comune, responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti nel capoluogo, nelle prossime settimane modificherà i cestini dei rifiuti che si vedono nelle piazze, strade e nei parchi per renderli più sicuri. I contenitori resteranno gli stessi, ma per evitare che i topi possano introdursi all'interno e poi mordere chi si occupa dello svuotamento verranno apportate modifiche all'ingresso. Il problema dei roditori era stato sollevato nei giorni scorsi dal consigliere comunale Fabio Bristot, «a fronte di numero crescente di segnalazioni pervenutemi nelle ultime due settimane circa un aumento abnorme di pantegane», diceva.

L'INVESTIMENTO

Con 5mila euro sono stati acquistati kit inox per rivestire i bidoni, ma non è ancora chiara la forma di questi accessori, quando verranno installati né dove. Tuttavia la decisione assunta da Bellunum in concertazione con l'amministrazione Massaro lascia intendere come il problema ci sia e abbia già creato disagi agli operatori. La somma è stata liquidata alla Bellunum dal Comune, con una recente determina firmata dal coordinatore d'ambito ad interim Francesco Pucci. Si spiega che «la società partecipata Bellunum srl manifestava la necessità di modificare i cestini portarifiuti del centro storico allo scopo di impedire l'ingresso di ratti all'interno degli stessi e nel contempo proteggere gli operatori addetti allo svuotamento dall'aggressione di tali roditori».

LE SEGNALAZIONI

E così diventa chiaro come le scorribande di roditori siano una realtà nel capoluogo, non frutto dell'immaginazione dei cittadini che di tanto in tanto segnalano all'amministrazione di vederne nelle piazzole della raccolta rifiuti, nei giardini pubblici e nelle aree incolte. Anni fa l'Usl, sollecitata da segnalazioni dei cittadini e dal Comune, aveva operato una derattizzazione in alcune vie del centro e, da allora, i roditori sembravano essere spariti dalle piazze e dalle vie abitate del centro storico. In queste settimane invece le nuove segnalazioni, con messaggi di allerta anche sui social e avvistamenti ai giardini di Piazza Martiri, via Bettin e viale Europa. E ancora: tra via Della Lucia e via Calbo, via dei Caduti, via San Lorenzo, Borgo Piave, Orzes, Mussoi.

L'INTERROGAZIONE

Il consigliere Fabio Bristot, Rufus, in una interrogazione che approderà in consiglio comunale premette che «sono aumentate le segnalazioni dei cittadini di Belluno circa la presenza di pantegane in molte parti della città, segno che da tempo non viene predisposta da parte dei soggetti competenti una campagna efficace e continuativa per debellare questo animale». Chiede «se vi siano studi e/o analisi che spieghino la motivazione di un aumento così marcato di ratti e pantegane tenuto conto dell'inizio della stagione calda e degli effetti che la stessa può determinare in termini di fermentazione di frazioni di rifiuto umido di composter e cestini, ecc» e «quante campagne di derattizzazione siano state effettuate nell'ultimo quinquennio».

Alessia Trentin

