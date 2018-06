Troppi primi cittadini assenti saltano le tariffe dell'acqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNONiente di fatto: la nuova tariffazione del servizio idrico deve attendere. Almeno fino all'inizio di luglio. Il motivo? Semplice: le assenze giustificate. L'assemblea dei sindaci del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi che avrebbe dovuto deliberare le novità tariffarie era convocata per ieri pomeriggio, a Palazzo Piloni. Peccato che alla riunione fossero presenti pochi primi cittadini, non più di una ventina. Un numero troppo esiguo per una decisione le cui conseguenze sono tutto fuorché esigue. «Dovevamo approvare le nuove...