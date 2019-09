Troppi i misteri su quella notte solo la consulenza tecnica chiarirà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO Ci sono troppi punti che non tornano nello schianto di domenica mattina e solo la consulenza tecnica che disporrà in questi giorni la Procura su quel che resta della Fiat 500 potrà dare delle certezze. Non aiutano infatti, al momento, le due versioni contrastanti raccolte al momento dalla polizia Stradale dagli unici due giovani coinvolti sentiti a sommarie informazioni. Nelle prossime ore sarà sentito anche l'indagato per omicidio stradale e lesioni stradali: il conducente della Fiat 500, Mattia Vascellari, 25enne di...