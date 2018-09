«Troppe divisioni e campanilismi minano il futuro della provincia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOBELLUNO Un' analisi della terra bellunese per portare ad una riflessione. E guardare avanti. Senza invidie per nessuno. Ma ammettendo che «la nostra provincia, stretta tra due autonomie, è sottoposta a stress.» Nella consapevolezza, peraltro, che «noi bellunesi abbiamo un retaggio da cui dobbiamo liberarci.» Di fatto non imitiamo Speedy Gonzales nel saperci innovare: «Siamo più lenti e anche più inefficienti». Tutte parole, queste, di Giuseppe Pat, presidente della Fondazione Società bellunese che, ieri pomeriggio ha messo...