Troi del Mut un paradiso grazie ai volontari di Sossai

IL PLAUSOBELLUNO L'appuntamento è ogni mercoledì alle 18 lì, al Troi del Mut. Di mercoledì in mercoledì un gruppo di volenterosi abitanti di Sossai ha alzato muretti, sistemato terrazzamenti e scalinate, disboscato, ordinato, piantato fiori ed erbe aromatiche laddove prima c'era solo sterpaglia. «I lavori da fare sono molti, volendo spiega Silvano De Salvador -, siamo una decina di persone, ci troviamo durante l'estate per sistemare il posto e farlo tornare all'antico splendore. Lavoriamo alla sera, mangiamo un panino in compagnia, è...