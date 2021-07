Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEBELLUNO Giudici penali in fuga. A Belluno ce ne sono due - sui tre previsti in pianta organica - e c'è mancato poco che ne rimasse soltanto uno. La presidente del Tribunale Antonella Coniglio mette a fuoco i termini della questione con poche parole: «Si è evitato il fallimento totale ma per Belluno è una catastrofe, non posso definirla diversamente».I TIMORIIl Palazzo di giustizia è avvolto da un velo di ansia e di...