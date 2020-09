GIUSTIZIA

BELLUNO Dopo lo scongiurato trasloco della sezione fallimentare dal tribunale di Belluno a quello di Treviso, nel 2018, dopo le voci della possibile chiusura del palazzo di giustizia nel 2017, ieri la rotta è cambiata. Non solo non si va verso la chiusura, ma si va verso la nuova istituzione della Sezione Civile a Belluno, soppressa negli anni Novanta. Un passaggio, con iter già avviato a Roma, annunciato ieri dal ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla presidente del Tribunale, Antonella Coniglio che aveva avanzato la richiesta, e dal presidente degli avvocati, Erminio Mazzucco, che avevano sostenuto l'iniziativa.

L'ITER

«Il Ministero della Giustizia tramite il ministro Alfonso Bonafede, ha trasmesso al Consiglio superiore della magistratura la richiesta di parere sulla proposta di istituire un posto di presidente di sezione al tribunale di Belluno». Queste le parole del ministro D'Incà in una nota diffusa ieri, in merito alla comunicazione inviata dal Ministero della Giustizia al Csm per la modifica della pianta organica del Tribunale di Belluno. «Una richiesta già avanzata dal presidente del Tribunale di Belluno e trasmessa con un parere favorevole dal presidente della Corte di Appello di Venezia, voluta anche dagli avvocati di Belluno - osserva D'Incà -: la modifica porrebbe le condizioni per la creazione di due sezioni distinte, quella civile e quella penale, rispondendo alle esigenze operative del Tribunale assicurando competenze specialistiche». «Pochi giorni fa - prosegue - gli uffici del Ministro Bonafede mi hanno comunicato il pieno interessamento del Ministero della Giustizia e l'invio della comunicazione al Csm che si esprimerà nel merito della questione». D'Incà ricorda infine che «l'attuale pianta organica del Tribunale ha i requisiti numerici perché si possa istituire un posto di presidente di sezione civile senza ulteriori costi. Rimaniamo fiduciosi sull'esito della procedura».

LA PRESIDENTE

«Da diversi anni il Tribunale di Belluno - ha spiegato la presidente Antonella Coniglio - soffre l'assenza di una sezione. L'esigenza è divenuta più forte con le aumentate competenze del Tribunale e del Presidente al quale è stato conferita anche la dirigenza dell'Ufficio del Giudice di Pace oltre che dell'Unep che già era previsto. E in particolare dopo la riforma Orlando del 2015 che ha trasferito allo Stato le competenze per la gestione dei palazzi di Giustizia ed in particolare ai Presidenti, l'assenza cronica di un dirigente amministrativo ha dato il colpo di grazia in quanto il Presidente deve essere un tuttofare ora manager per la conclusioni di contratti ora organizzatore della attività giurisdizionale. Da tempo quindi ho manifestato l'esigenza della istituzione della sezione per una migliore organizzazione del lavoro e per mantenere i livelli lusinghieri che il Tribunale di Belluno (primo nel 2019 proprio per l'indicatore Giustizia) ha raggiunto con il sacrificio dei giudici, degli impiegati e mio personale». «Il primo contatto - prosegue la presidente - è stato preso con la Presidente della Corte D'Appello di Venezia che ha concordato e ha interessato il consiglio giudiziario che ha dato parere favorevole. Leggo che la sensibilità ai problemi di Belluno portata dal ministro D'Incà ha ricevuto ascolto dal Ministro Bonafede e ne sono molto felice sperando che l'iter giunga a compimento con il parere del CSM».

GLI AVVOCATI

«Ottima notizia per il Tribunale di Belluno - ha commentato il presidente dell'Ordine, avvocato Erminio Mazzucco -. Un segnale, inoltre, per garantire la permanenza del Tribunale stesso. Grazie alla Presidente e al Ministro D'incà, con il quale ci siamo sempre raccordati, per l'impegno profuso a vantaggio della giustizia del suo territorio».

