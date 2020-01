TRENTA PAGINE

Doveva finire a carte bollate e, come previsto, finirà a carte bollate. Italgas ha presentato ricorso al Tar del Veneto contro la decisione dell'assemblea dei sindaci di revocare al Comune di Belluno il ruolo di stazione appaltante nella gara per il servizio di distribuzione del gas. Un atto formale, quello dei primi cittadini, che di fatto ha interrotto o solo rallentato (questo lo scopriremo dopo la decisione del giudice) l'assegnazione della rete a Italgas.

LE LETTERE

Nel ricorso presentato dal colosso dell'energia, partecipato da Cassa Depositi e prestiti, trenta pagine in tutto, sono finite anche due lettere che la dirigente Maura Florida ha inviato a Italgas e al primo cittadino Jacopo Massaro. Sono datate 10 gennaio e 12 dicembre: dieci giorni prima che i sindaci decidessero di votare in modo compatto la sfiducia alla stazione appaltante alla quale avevano già chiesto (invano) di sospendere la gara. A spingere i sindaci verso questa richiesta era stata una perizia secondo la quale il valore degli impianti è di quindici milioni di euro superiore rispetto a quanto stabilito dallo stesso bando per la concessione delle reti Bim (controllato dai Comuni). Davanti alla decisione della responsabile del procedimento, di non interrompere la gara e di aprire le buste (dalle quali è emerso che Italgas è la miglior offerente), i Comuni hanno votato la revoca a Belluno dell'incarico di stazione appaltante. Una decisione che la società ora intende chiarire davanti al tribunale amministrativo.

QUATTRO PILASTRI

Sono quattro le direttrici lungo le quali si snoda il ricorso: in primo luogo Italgas sottolinea, come sia la legge a indicare che il ruolo di stazione appaltante spetta al capoluogo, senza necessità di delega. Insomma: anche se ci fosse stato un conferimento sarebbe stato un atto superfluo. Allo stesso modo lo diventa la revoca. La società rileva come tutti gli atti di gara, inclusi quelli relativi al valore di rimborso, debbano ritenersi noti ai Comuni. Il bando, infatti, è stato pubblicato diversi anni prima e poi si è arenato in attesa delle pronunce sui ricorsi pendenti. Insomma, quando la gara è partita i sindaci erano a conoscenza di come stavano le cose. Italgas comunque ha sottolineato, anche in una recente intervista, che il valore non è stato calcolato in modo errato e che è stato verificato da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che lo ha ritenuto congruo. L'altra direttrice del ricorso riguarda le modalità di calcolo del valore. Deve essere ottenuto dalle tabelle della Camera di commercio ma Belluno non le ha. Il valore è stato quindi calcolato sulla base dei valori del Veneto. Secondo la perizia in mano ai sindaci andava calcolato, invece, sulla base dei numeri della camera di commercio di un'altra provincia, e regione (Trento). Circostanza contestata con forza da Italgas. Ma non basta perché nelle trenta pagine del ricorso la società sottolinea come i Comuni avrebbero agito a tutela della posizione del gestore uscente Bim Belluno di cui sono soci, mettendosi in una posizione che viene definita di «Insanabile conflitto di interessi».

Ora a parlare saranno i magistrati.

Andrea Zambenedetti

