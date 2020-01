LA CERIMONIA

BELLUNO Sono 13, da ieri, i nuovi avvocati bellunesi. La cerimonia con il giuramento si è tenuta ieri mattina in Tribunale a Belluno, nell'aula udienza al piano terra, concessa dal Tribunale, visto il folto gruppo di nuovi legali. Così nell'aula udienze si è riunito il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno in seduta pubblica e si è proceduto all'impegno solenne dei 13 ex praticanti. Sono ora avvocato: Andrea Baldassi, Silvia Bertinelli, Bruno Bolognesi, Fausta Bonan, Isabella Comiotto, Sara Cotugno, Francesco Dalla Balla, Elettra Feltrin, Thomas Pellin, Valentina Stefani, Roberta Tiano, Chiara Zaetta, Irene Zanin. Hanno svolto il tirocinio professionale di 18 mesi e superato l'esame di abilitazione nel corso del 2019. Nella cerimonia di ieri anche il discorso del presidente dell'Ordine degli avvocati Erminio Mazzucco, che era accanto ai suoi consiglieri.

LA FOTOGRAFIA

Gli avvocati a Belluno (escluse le nuove toghe arrivate ieri) sono 312 (sui totali 11mila avvocati del Veneto), di cui 169 donne e 143 maschi. I cassazionisti 119 e 49 i praticanti. Gli ultimi nuovi avvocati bellunesi avevano giurato a inizio 2019. Non sono mancate in questi anni le cancellazioni di alcuni professionisti dall'albo per prendere nuove strade. L'ordine, che ha sede al quarto piano del palazzo di giustizia, gestisce una media di 160/180 domande annuali di ammissione al patrocinio dello Stato (cioè la difesa delle persone non abbienti), che per Belluno, sono molte e in aumento.

LE ELEZIONI

Proprio in queste ore sono in corso le elezioni per il settimo componente del consiglio dell'Ordine che era stato scosso, nei mesi scorsi, da un terremoto che aveva portato alle dimissioni di un terzo dei consiglieri eletti nel marzo 2019. Le urne saranno aperta anche oggi dalle 9 alle 13. L'unica candidata è l'avvocato Stefania Santel e basterà anche un solo voto per la sua elezione. Sempre oggi i penalisti invece hanno proclamato una giornata di astensione per opporsi al blocco della prescrizione introdotto con la riforma che è entrata in vigore dal primo gennaio. In Tribunale quindi salteranno diverse udienze.

