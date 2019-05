Tre telecamere filmarono per mesi i regionali furbetti del cartellino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO È stata una battaglia su ogni singola immagine ogni singolo servizio svolto dai carabinieri ieri in aula, in Tribunale a Belluno nel processo ai regionali del servizio forestale, furbetti del cartellino. Ed è così che in un'intera mattinata nel processo hanno parlato solo due testimoni: il comandante del Norm di Belluno, che indagò, tenente Giorgio Bergamo e il maresciallo Virtuoso che lavorò ad alcuni servizi. Il giudice Edoardo Zantedeschi ha dovuto rinviare a altra data le altre deposizioni dei testimoni già pronti...