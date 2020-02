IL PROCESSO

BELLUNO Avevano una borsa gonfia e compravano merce di poco conto pagando due euro al massimo: è così che hanno insospettito la cassiera del Famila di Belluno, che ha immediatamente chiamato la polizia. Lo ha raccontato ieri l'agente delle Volanti, che intervenne con un collega e fermò la coppia di ladri. Si tratta di madre e figlio specializzati in furti nei supermercati. Viorel Ratoi e Elena Petre, romeni rispettivamente di 23 e 44 anni sono chiamati a rispondere di tre furti aggravati in continuazione avvenuti il 20 aprile 2016 in altrettanti supermercati. La coppia era arrivata appositamente da Cavanella Po nel comune di Adria (Ro), dove sono domiciliati, ma in realtà sono residenti nel campo nomadi a Roma. Finì in carcere arrestata dalla polizia.

A distanza di 4 anni in Tribunale a Belluno è entrato nel vivo il processo che li vede imputati. Ieri non erano presenti, difesi dall'avvocato Raffaele Addamiano. L'agente della Questura ha spiegato come dalla segnalazione di un'auto, una Opel Astra di colore scuro, arrivarono a rintracciarli, mentre stavano mettendo a segno il terzo colpo al Lidl di Sedico.

Ma avevano iniziato a Belluno: all'Eurospar portarono via merce per 760 euro, tra lamette da barba, spazzolini e profumeria varia. Altro colpo venne messo a segno al Famila di viale Europa dove la spesa fu leggermente più modesta, ma comunque superiore ai 500 euro. Qui portarono via soprattutto alimentari, in particolare scatolette di tonno. Da lì però partì anche l'allarme. Il terzo colpo avvenne al Lild di Sedico dove il conto scende a 157 euro: tutto in confezioni spray di antizanzare e vestitini per bimbi, pagando solo una lattina e una confezione di wurstel per 2 euro. Si torna in aula per sentire le cassiere.

