Tre milioni per le aziende

BELLUNO Sul piatto ci sono tre milioni di euro. Servono a finanziare a fondo perduto (tra il 30 e il 50 per cento) progetti in materia di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Un'ottima opportunità per le imprese bellunesi che vogliono aprirsi al mondo, provando a intercettare opportunità fuori dai mercati locali.

«Puntare sull'internazionalizzazione è fondamentale, in una provincia come quella di Belluno spiega Andrea Ferrazzi che è il direttore di Confindustria Belluno Dolomiti - questa è tra le province più vocate all'export d'Italia e d'Europa. Per questo Confindustria Belluno Dolomiti, attraverso il suo Sportello Europa, ricorda che è stato pubblicato il bando regionale per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione per piccole medie imprese. Sul tavolo, all'interno dell'azione 3.4.2 del Por-Fesr, ci sono tre milioni di euro».

Si prevedono contributi a fondo perduto dal 30% al 50% per progetti da 7.000 euro a 80.000 euro. «Le azioni sono tre - spiega Ferrazzi - pianificazione promozionale, strategica e supporto normativo, tutte tematiche di grande interesse per le pmi».

Insomma a poter essere finanziate sono le prime fasi, quelle che permettono di valutare se sia opportuno affacciarsi ad un nuovo mercato e quali siano le opportunità che possono essere intercettate. La pianificazione strategia e il supporto normativo rappresentano spesso degli scogli quasi insormontabili per chi prova a valutare rischi e opportunità di un mercato che non conosce. Oltre alle piccole e medie imprese possono partecipare al bando della Regione Veneto finanziato con fondi Por-Fesr - anche una lunga serie di soggetti che va dai consorzi, le società consortili, le cooperative, fino alle reti soggetto di imprese, chiaramente devono essere costituiti, iscritti e attivi al Registro Imprese. Ma non basta uno dei requisiti fondamentali è anche la situazione di regolarità previdenziale e assistenziale.

«Si tratta di importanti opportunità di derivazione europea e regionale che, come Confindustria - spiegano da Palazzo Doglioni Dalmas vogliamo trasmettere alle nostre aziende, offrendo tutto il nostro supporto». «Nell'ultimo bando dedicato all'innovazione, fissato nell'estate 2019, le aziende avevano dimostrato interesse e noi stessi avevamo garantito il massimo sostegno nella fase di stesura, presentazione e rendicontazione dei progetti». Anche questa volta Confindustria è pronta ad aiutare i suoi iscritti per definire gli elaborati.

