Tre mesi di lavori per rimettere a posto i marciapiedi

IL RESTYLINGBELLUNO Uomini al lavoro, da domani, in quattro vie della città. Sono ai nastri di partenza i cantieri per il rifacimento di una serie di marciapiedi. Le vie interessate saranno via Segato, Dante, Lungardo e Bettio. I lavori verranno eseguiti dalla ditta Erregi srl di San Martino di Lupari, costeranno 150mila euro e saranno ultimati in 90 giorni. «La manutenzione del territorio è fondamentale spiega l'assessore delegato Biagio Giannone -, ma da una decina d'anni a questa parte i Comuni si trovano a dover fare i conti con sempre...