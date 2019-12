Tre incarichi per il vescovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel corso dell'incontro della conferenza episcopale del Triveneto svoltasi qualche giorno fa a Bibione, in provincia di Venezia, sono stati fra l'altro nominati i nuovi vescovi delegati per le singole Commissioni regionali nel quinquennio 2019/2024. Tre gli incarichi assegnati al vescovo di Belluno Feltre, mentre alla maggior parte dei suoi colleghi gli incarichi assegnati sono stati due. Monsignor Renato Marangoni presiederà quindi le seguenti tre commissioni regionali. La prima è quella in cui si occuperà di Educazione cattolica, scuola,...