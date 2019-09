Tre generazioni di donatori: la grande bontà dei Bristot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLIDARIETÀBELLUNO Da nonno a figlio, a nipote. Per la famiglia Bristot la donazione del sangue è una tradizione di famiglia. Nell'Abvs di Sopracroda, una cinquantina di soci in comprensivi di tutta la zona dell'Oltrardo, la famiglia Bristot sta portando avanti la buona pratica del volontariato da tre generazioni. Ha iniziato Romeo Bristot, tra i fondatori del gruppo di Sopracroda negli anni Sessanta, ha proseguito il figlio Giovanni e ora, da qualche settimana, è parte del sodalizio benefico anche il nipote diciottenne Stefano. Per i...