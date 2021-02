Si continua a morire di Covid. Come spiegava ieri l'Usl 1 Dolomiti «nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone positive». I deceduti sono una donna di 85 anni ricoverata in geriatria covid a Belluno, un uomo di 82 anni ricoverato in pneumologia a Belluno, un uomo di 90 anni ricoverato in pneumologia a Feltre. Ma il numero dei positivi in provincia continua a scendere (ieri a quota 534 come da Bollettino di Azienda Zero). I contagi giornalieri si assestano sulla trentina di casi, ma sono molti di più i negativizzati.

Ieri l'Usl Dolomiti ha diffuso anche l'aggiornamento sulle scuole. Il Team scuole del Dipartimento di Prevenzione ha fatto il punto settimanale sulla situazione dei contagi nelle scuole della provincia. Sono 13 (+6 rispetto alla scorsa settimana) le classi in carico all'Usl: 1 infanzia, 2 primaria, 4 scuole medie, 6 scuole superiori. Sette di queste sono in isolamento domiciliare (di cui 5 classi isolate prima del nuovo protocollo scuola). Attualmente sono in isolamento domiciliare fiduciario 105 Alunni e 4 insegnanti. Dal 14 settembre 2020 ad oggi sono state prese in carico 594 classi.

Mercoledì il team scuole del Dipartimento di Prevenzione incontrerà in Google Meet i dirigenti scolastici e i referenti scuola, per condividere il nuovo protocollo scuole emanato questa settimana dalla Regione Veneto.

