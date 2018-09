Tre anni di opere pubbliche per 1 milione 600mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARSIÉL'Ufficio Tecnico del comune d'Arsié, su incarico del sindaco Luca Strappazzon, ha impostato in questi giorni il programma delle opere pubbliche per gli anni 2019, 2020 e 2021. Sono state considerate le disponibilità finanziarie del triennio per un totale di 1 milione 694mila euro.Nel 2019 saranno spesi 524mila 200 euro così ripartiti: manutenzione dei cimiteri 120mila; completamento della ristrutturazione del fabbricato a Rivai, centro sociale di via Angoa, 240mila; parcheggi con arreso nelle frazioni di Rivai, Fastro e San Vito,...