Trauma da maltempo: psicologo per anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIALEBELLUNO L'obiettivo è ambizioso: fare del Bellunese un posto migliore in cui vivere. Tradotto: tamponare lo spopolamento, porre un freno all'emorragia demografica e rilanciare. Come? Con i servizi. Per anziani e giovani, soprattutto; ma anche per tutte le altre categorie. E poi con politiche consapevoli delle difficoltà delle famiglie, specialmente quelle che vivono in montagna e nelle zone più periferiche. È la missione di Cgil, Cisl e Uil. Le tre sigle sindacali contano di avere come alleati i Comuni bellunesi. Ed è proprio per...