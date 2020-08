TRASPORTI

BELLUNO Trasporto pubblico locale: la Provincia ribadisce l'assoluta sicurezza dei mezzi pubblici in relazione a tutte le precauzioni anti contagio. A prendere la parola è il consigliere delegato «I mezzi del trasporto pubblico in provincia di Belluno sono assolutamente sicuri. Possono essere tranquillamente usati dai residenti e anche dai turisti». È quanto afferma il consigliere provinciale delegato alla mobilità e ai trasporti, Dario Scopel, in risposta all'invito avanzato da alcuni virologi, di evitare i pullman. «Non capisco perché si continui a mettere in crisi un settore che ha già pagato a duro prezzo il coronavirus e la tempesta anche mediatica del Covid - sottolinea il consigliere provinciale -. I mezzi che stanno circolando in provincia, a partire da quelli della Dolomitibus, rispettano tutte le misure previste dai protocolli anti-contagio. Vengono sanificati e sono sicuri per i passeggeri. Da settimane rinnoviamo l'invito all'utenza a salire a bordo senza preoccupazione. E negli ultimi giorni abbiamo disposto l'intensificazione del servizio sottolinea Dario Scopel -, anche a beneficio dei Comuni a maggior vocazione turistica, dove abbiamo inserito nuove corse con autobus dotati di carrelli per le bici, a supporto del cicloturismo. Se tutti rispettiamo le norme del distanziamento e osserviamo alcune semplici accortezze, a cominciare dall'uso della mascherina, possiamo stare tranquilli». «Quanto alla crisi del sistema del tpl - conclude il consigliere provinciale - ribadiamo la necessità di risorse straordinarie. Il governo deve disporre un'iniezione di liquidità per tutto il settore, che altrimenti rischia di non ripartire come era prima del Covid. Da parte nostra, degli addetti ai lavori e dell'utenza, serve invece una energica iniezione di tranquillità».

