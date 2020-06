TRASPORTO PUBBLICO

BELLUNO Torna tutto come prima in Dolomitibus. «Stiamo rimuovendo quello che abbiamo affisso con grande fatica», fa sapere il direttore della società di trasporto pubblico locale Pietro Da Rolt. Sì, perchè il giorno stesso della diffusione dell'ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia con le nuove disposizioni in tema di Covid per il trasporto pubblico, a Marisiga sono iniziate le riunioni per capire come organizzarsi per rispettare tutte le normative. Le nuove direttive riportano un po' di respiro nelle linee urbane ed extraurbane, perché permettono ai mezzi di tornare a viaggiare a piena capienza, purché siano rispettate tutte le misure igienico sanitarie previste dalla Regione. «L'ordinanza è diventata esecutiva il 26 giugno spiega Da Rolt - Appena è uscita abbiamo raccolto le idee per ripartire nel modo corretto e abbiamo iniziato a rimuovere tutti gli avvisi adesivi che avevamo attaccato con grande fatica. La distanza sociale è andata in deroga, per cui abbiamo anche rimosso tutti i divieti di seduta, per dire». Nei giorni caldi della pandemia e anche nelle settimane dopo il picco i mezzi di Dolomitibus hanno subito un forte calo nel numero di utenti, passando da una media di 28 mila passeggeri pre Covid a poco meno di 1900 durante la pandemia. Il crollo del fatturato è stato immediato, in tre mesi le perdite hanno raggiunto il milione e mezzo di euro e potrebbero salire a tre e mezzo entro la fine dell'anno. In tutto questo, la società ha fatto di tutto per ottemperare alle normative sulla sicurezza investendo in macchinari per la ionizzazione dei mezzi e impegnandosi in una igienizzazione pressoché continua. Fino al 26 adesivi sparsi un po' dappertutto a bordo indicavano ai pochi utenti come comportarsi. La nuova ordinanza, con il suo ritorno alla quasi normalità, è un invito ai bellunesi a prendere coraggio e a salire a bordo. Il documento prevede la possibilità di sedersi anche vicini, l'obbligo di usare la mascherina, di igienizzare le mani e di avere ingressi e uscite separati. Non solo, si chiede agli enti gestori dei servizi la disinfezione dei mezzi ogni fine corsa di andata e ritorno. «Il personale preposto al controllo dei titoli di viaggio si occuperà anche di far rispettare le regole» conclude Da Rolt. (a. tr.)

