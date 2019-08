CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTO PUBBLICOBELLUNO La campanella per il rientro in classe sta per suonare, e Dolomiti Bus lancia la campagna abbonamenti per l'anno scolastico 2019-2020. Con la formula del paghi per otto e viaggi per dieci la società di trasporto pubblico locale punta ancora di più sui giovani, favorendo l'utilizzo del mezzo pubblico con prezzi scontati e spingendo i ragazzi a spostarsi con l'autobus tutto l'anno e per tutta la provincia, non solo da settembre a giugno e limitatamente alla tratta casa - scuola.Pagando poco più di otto mensilità,...