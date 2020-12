TRASPORTI

BELLUNO Sospese alcune corse bus scolastiche in Destra e Sinistra Piave fino alle vacanze di Natale. La razionalizzazione temporanea del servizio ha preso il via ieri e si protrarrà fino al 23 dicembre, coinvolgendo le corse scolastiche di tre linee Dolomitibus. Si tratta della 13 (Pedavena-Feltre-Sedico-Belluno), della 14 (Feltre-Pedavena-Feltre) e della 20 (Belluno-Mel-Feltre) in cui verranno momentaneamente soppressi i bus riservati agli studenti, mentre continueranno a essere attivi i passaggi in orari ravvicinati per gli utenti non studenti. Una decisione che Dolomitibus e Provincia hanno preso di comune accordo, a seguito di un attento monitoraggio. «Dopo l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm, che ha stabilito il ricorso al 100% della didattica a distanza per le scuole superiori, abbiamo voluto attendere prima di ritoccare il servizio - spiega il consigliere provinciale delegato alla mobilità e ai trasporti, Dario Scopel -. I tecnici di Dolomitibus hanno effettuato alcune verifiche a bordo degli autobus in servizio e hanno rilevato l'esiguo numero di studenti trasportati. Di conseguenza, si è ritenuto di poter sospendere alcune corse dedicate proprio agli studenti. Non ne deriva nessuna riduzione per gli altri utenti, perché sono state sospese soltanto le corse scolastiche in orari ravvicinati o sovrapposti al resto del servizio. In questo modo evitiamo di far girare i mezzi a vuoto». Le corse dovrebbero riprendere regolarmente dopo l'Epifania, con il ritorno alla didattica in presenza. «Siamo in attesa di capire come funzionerà la scuola dopo le vacanze di Natale - conclude il consigliere Scopel -. Nel frattempo stiamo già studiando le diverse possibilità con Dolomitibus, in previsione di un ritorno a scuola al 75% per le superiori, con capienza massima dei mezzi al 50%».

