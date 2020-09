TRASPORTI

BELLUNO La capienza all'80% non preoccupa Dolomitibus. L'ipotesi uscita ieri dal tavolo del Governo con le Regioni non ribalta i piani dell'azienda di trasporto pubblico locale, che mantiene lo sguardo fisso all'obiettivo e si prepara al confronto di venerdì con sindacati e mondo della scuola. «Gli autobus, nemmeno negli orari di punta quando sono pieni, in realtà viaggiano al 100% della capienza spiega il presidente della società, Andrea Biasiotto -, perciò se questa fosse la disposizione non sarebbe un problema». Oggi, però, non c'è ancora nulla di definitivo. Le linee guida uscite dal tavolo di ieri non sono ufficiali e potrebbero subire modifiche nelle prossime ore. Perciò si naviga a vista, si tengono le dita incrociate e si lavora sulle ipotesi. Perché si lavora, certo, nonostante non ci siano certezze.

LA RICOGNIZIONE

«Controlleremo una ad una tutte le tratte e lo storico del numero di utenti prosegue il presidente per capire quali potrebbero, in certi orari, superare l'80%. Non saranno molte, in ogni caso per quelle disporremo una corsa aggiuntiva senza problemi». Altra cosa sarebbe il conteggio degli utenti e la valutazione, uno per uno del tempo di permanenza sul mezzo. Perchè si parla anche di questo, ma Biasiotto cassa subito l'idea definendola «assolutamente impensabile». Un decreto di agosto, infatti, parla di capienza al 100% per i viaggi inferiori a 15 minuti. Considerato come il tragitto di ogni linea si sviluppi per oltre il quarto d'ora di viaggio, significherebbe poter arrivare alla capienza completa solo se a bordo ci sono viaggiatori che salgono e poi scendono dopo poche fermate. «Ma mi dica lei come si fa a saperlo riflette -, vorrebbe dire che l'autista ad ogni persona che sale dovrebbe chiedere dove scende e calcolare al volo il tempo di permanenza nel mezzo. Non è fattibile».

L'INCERTEZZA

Ma, si diceva, la capienza all'80% non spaventa e se la normativa fosse questa allora dopo mesi di confronti e dubbi la società di trasporto pubblico locale potrebbe tirare un sospiro di sollievo. «L'80% della capienza è tanto, significa avere tutti i posti a sedere occupati e quasi tutti quelli in piedi aggiunge Biasiotto -, avviene nelle corse più frequentate negli orari di punta». Intanto l'incertezza si riflette sul numero di abbonamenti. La campagna è partita e si avverte un'inflessione nelle vendite dei titoli di viaggio, forse perché le famiglie attendono disposizioni più sicure.

LA SICUREZZA

Infine la sanificazione. Sulla sicurezza dal punto di vista igienico Dolomitibus ci tiene a chiarire e spiegare tutto l'impegno profuso. Uno spot in onda sulla tv locale sta aiutando i bellunesi a fidarsi ancora dei mezzi pubblici e lo stesso Biasiotto vuole ripeterlo. «Stiamo lavorando al meglio, sanifichiamo con frequenza e abbiamo investito 25mila euro in apparecchi per ozonizzare gli interni dei bus conclude -, le pulizie sono giornaliere e sono effettuate tanto dagli autisti che da personale specializzato. Domani (venerdì mattina ndr) incontreremo la Provincia e i portatori di interesse, vedremo cosa esce dal tavolo. Io resto fermo nella mia posizione: l'unico modo di erogare il servizio per gli studenti è quello assicurato fino allo scorso anno, di più non si riesce a fare».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA