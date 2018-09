CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIBELLUNO Il futuro viaggia ad elettrico. E riporta Belluno più vicina a Padova e Venezia. Se poi ci sarà anche Cortina più vicina al resto del mondo, tanto meglio. La Regione ce la sta mettendo tutta. Rfi pure. Per rendersene conto, basta guardare l'avanzamento dei cantieri per l'elettrificazione dei binari bellunesi e poi fare un confronto con la situazione di tre anni fa. Era dicembre 2015 quando il Bellunese insorse per l'inserimento del cambio obbligato a Montebelluna sulla linea Belluno-Padova, dopo anni di lamentele per il...