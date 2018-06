Tragica ascesa sul monte Agner: morto alpinista un altro è grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TAIBON AGORDINOErano ad un passo dalla vetta del gigante di pietra, quando uno dei due, legati in cordata, ha perso l'appiglio ed è precipitato trascinando con sè anche l'altro. È finita con un morto e un ferito grave l'ascesa allo Spigolo nord del monte Agner messa in atto ieri due alpinisti 27enni di Selva Val Gardena (Bolzano). Bernard Mahlknecht, alpinista oltreché maestro di sci fuoripista della Skischool di Selva, è morto sul colpo, mentre il compagno A.M., pur gravemente ferito, è riuscito a lanciare l'allarme al 118. Ora è...