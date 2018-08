Tra Comune e i vigili del fuoco è guerra di cifre sulla caserma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTI DEL MUNICIPIOBELLUNO Avanti con il ricorso. Sulla questione dell'iva applicata al canone di locazione dell'immobile che ospita la caserma dei vigili del fuoco, il Comune non si arrende. Il nodo divide da anni Palazzo Rosso e il Ministero dell'Interno e ha dato vita ad una vicenda giudiziaria destinata a proseguire ancora un bel po'. Ieri mattina in sede di giunta è stato dato mandato all'avvocato Francesco Curato del foro di Venezia per il prossimo duello. L'Amministrazione ha infatti presentato ricorso contro la sentenza della Corte...