LA PROPOSTA

BELLUNO Sono cominciate a Borgo Piave, sotto i migliori auspici, le passeggiate culturali della guida Marta Azzalini, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Borgo Piave Etc aps. Un'associazione, che sebbene sia nata solo lo scorso autunno vanta già oltre una quarantina di simpatizzanti Amici del Borgo.

L'INIZIATIVA

«Visto il grande interesse che riscuote Borgo Piave fa notare il presidente dell'Aps, Antonio Gheno per l'occasione abbiamo realizzato una sorta di piccolo racconto del luogo per chi viene a visitare i posti d'interesse della zona». L'associazione, infatti, è stata fondata dalla volontà di alcuni abitanti del borgo, anche abbastanza giovani, che hanno deciso di spendersi per valorizzare, far conoscere e mantenere il quartiere del centro storico. Nel logo appare palazzo Doglioni, che conserva al suo interno affreschi di pregio in sale dai controsoffitti in larice e pavimenti in cotto. Era detto il Botegòn: la taverna. Veniva frequentata dai lavoratori che gravitavano intorno al quartiere che costituiva il porto fluviale della città e di qui transitavano le zattere che portavano a Venezia. Borgo Piave Etc aps conta già quasi 600 follower su Instagram e «opera occupandosi di promozione e mantenimento della borgata», spiega il 24enne presidente. Borgo Piave Etc: la E di eventi che si concretizzeranno in esposizioni e mostre, concerti e altro. La T di turismo perché l'associazione mira a collaborare con chi si occupa di questo settore per divulgare la storia del porto fluviale della città e tutto quello che ad esso è collegato. La C di cultura in quanto l'intento è promuovere dei momenti culturali legati sia alla storia del quartiere che della città. Ma Etc è anche l'abbreviazione di et cetera locuzione latina che significa le cose rimanenti, altre cose; infatti questi punti saranno solo una partenza da cui espandere nuove idee. Dopo l'attività del periodo natalizio, che si è concretizzata con un percorso a tema sulla nascita del Bambin Gesù fatto di sagome con i vari personaggi del presepio e delle candele di betulla che indicavano una via per scoprire Borgo Piave, sabato si è svolta la prima iniziativa della bella stagione.

LA CAMMINATA

La guida Marta Azzalini ha proposto una camminata cultural turistica a Borgo Piave. Dopo una sola ora dalla pubblicazione dell'annuncio si è trovata già 11 iscritti su 15, ha quindi proposto un secondo turno. «Queste persone, per lo più di Belluno, sono rimaste incantate da Borgo Piave racconta Antonio Gheno -. Grazie all'interessante esposizione di Marta alcuni hanno espresso il desiderio di avere anche una delle nostre guide cartacee i cui contenuti sono visibili anche nel nostro sito. Ma chi desiderasse averne una copia può scrivere a borgopiaveetc@gmail.com o chiamare al +39 3492482971 di pomeriggio». Nel Borgo, sulle bellissime fontane, sono stati messi dei vasi di fiori dall'associazione, molto apprezzati da coloro che sono andati in gita a Borgo Piave. In un paio d'ore la guida ne ha illustrato il contesto storico e le principali attrazioni turistiche. Gheno ha aggiunto alcuni appunti legati a curiosità della zona. Alcuni hanno scelto di aderire e iscriversi agli Amici del Borgo, un modo per sostenere le attività del quartiere.

Federica Fant

