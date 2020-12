SOLIDARIETA'

BELLUNO Natale, tempo di Pigotte. Le bambole in pezza, vestite di tutto punto e dalle faccette simpatiche, sono pronte per essere regalate. A proporle è ancora una volta il Comitato provinciale Unicef. «Nonostante la crisi globale che ha coinvolto ciascuno di noi spiega la presidente provinciale Unicef Maria Cristina Zoleo - Unicef ha lavorato incessantemente confezionando le splendide Pigotte che sono offerte fino alla vigilia di Natale. Ogni Pigotta venduta è una vita salvata! Ogni Natale, da 15 anni, la bambola di pezza scende in piazza per cercare di combattere la mortalità infantile». Le bambole sono diventate un po' il simbolo del Natale firmato Unicef, del regalo buono e artigianale che aiuta chi si trova in difficoltà. Sono diversi i punti vendita dove poterle acquistare: a Belluno in via Rialto, subito dopo porta Dojona, a Feltre in Largo Castaldi, ad Agordo in Corso degli Alpini ma solo oggi e il 23 dicembre. Con un'offerta minima di 20 euro si può adottare una di questa bambole e permettere così all'associazione di fornire ad un bimbo africano le cure necessarie alla sua crescita e ad evitarne la morte. Ogni pezzo è realizzato interamente a mano dai volontari di Unicef e viene venduto insieme ad una simpatica carta di identità con i dati del pupazzo e della persona che l'ha creato.

