Torna Ri-Costruire, sistema casa per la montagna

Longarone Fiere spalanca le porte al sistema-casa per la montagna e all'arte contemporanea. È ormai delineata, infatti, la quattordicesima edizione di Ri-Costruire 3.0: il salone dell'edilizia, del risparmio energetico e della sicurezza aprirà i battenti sabato prossimo chiudendoli domenica 24. In vetrina, anche quest'anno, un'ampia esposizione sulle nuove tecnologie, oltre a una serie di opportunità nel settore delle costruzioni, con numerosi esempi di applicazioni in montagna. Non solo: in concomitanza con Ri-Costruire, si svilupperà...