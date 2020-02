ARSIÉ

Dopo il successo di gennaio inizia oggi un nuovo ciclo del Far filò ai Merli che dà appuntamento a tutti ogni lunedì del mese di febbraio, sempre dalle 20.30.

Le serate culturali avranno luogo nella consueto salone del Bar-Spaghetteria Ai Merli della frazione di San Vito d'Arsié con vista sopra la Valsugana vicentina. Si inizia quindi col primo incontro parlando di agricoltura in vista della primavera; l'argomento sarà Le sementi di ieri per l'agricoltura sana di domani con relatore Tiziano Fantinel dell'Associazione Coltivar Condividendo.

Lunedì 10 è in programma una serata di botanica familiare di piante erbacee che crescono nei nostri ambiti anche casalinghi e sarà a cura della dottoressa forestale Ester Andrich con l'argomento dal titolo Le piante alimburgiche nel magico mondo delle erbe selvatiche... in cucina. Si mangiano. Seguirà il 17 febbraio la relazione di Loris Bernard che presenta i testi Le strategie del seme su cerealicoltura, frutticoltura, viticoltura e le fibre tessili, e La ruota dell'ultimo carro con il legname, i mezzi di trasporto e l'officina del contadino.

Infine, nella serata dell'ultimo lunedì di febbraio ci sarà, nella sala del Ai Merli, l'esperta di rifiuti e del loro utilizzo Sandra De Bacco; l'argomento sarà ovviamente La raccolta differenziata dei rifiuti: perché e come farla. Una lezione per approfondire il tema della separazione dei rifiuti diventati ormai un problema planetario dai pesanti risvolti ambientali. Sul tappeto come distinguere le varie tipologie di materiali di cui sono fatti gli imballaggi, i risparmi di materie prime e di energia che si ottengono dal riciclaggio di ogni tipologia di rifiuto e gli effetti sull'ambiente che possono provocare la varie tipologie di rifiuti.

Valerio Bertolio

