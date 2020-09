IN TRIBUNALE

BELLUNO Fingeva di prelevare denaro al bancomat solo per vederla e, magari, per scattarle qualche foto di nascosto. Un'ossessione senza freni e dai risvolti penali per un cinquantasettenne residente nel capoluogo che, ieri mattina, il Tribunale di Belluno ha rinviato a giudizio per il reato di stalking nei confronti della sua ex compagna di 49 anni. L'uomo è difeso dall'avvocato Massimiliano Bruni del foro di Treviso, mentre la vittima è assistita dal legale di fiducia Manola Lise di Belluno. Minacce, molestie, appostamenti.

LA PROCURA

Secondo la Procura della Repubblica di Belluno il 57enne avrebbe tormentato la donna per ben due mesi. Il periodo in contestazione va da giugno del 2018 al 3 agosto dello stesso anno. Non si tratta quindi di un lasso di tempo così lungo ma, evidentemente, vi erano tutti i presupposti per sporgere querela e per iniziare un processo. Anche in questo caso il perno intorno cui ruota l'intera vicenda è la fine della relazione tra i due. Da quella data in poi, l'uomo avrebbe infatti cominciato a comportarsi in modo ossessivo nei confronti dell'ex pedinandola mentre era fuori in passeggiata, spiandola durante le cene con le amiche, aspettandola fuori dal posto di lavoro e fingendo di incontrarla in modo casuale. Pur avendo ricevuto una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, e successivi aggravamenti della misura stessa per fatti commessi tra il 2017 e il 2018, il cinquantasettenne ha continuato imperterrito a perseguitarla. Questi comportamenti, ripetuti più volte nel tempo, hanno provocato nella donna quelle sensazioni e quel malessere indispensabili affinché si possa configurare il reato di stalking. Ossia un grave stato di ansia e paura. La vittima sarebbe arrivata a temere per la propria incolumità. Da qui la decisione radicale di cambiare le abitudini quotidiane: ad esempio, facendosi accompagnare da amici o conoscenti durante le uscite quotidiane, oppure nel cambiare percorso per andare al lavoro. L'apice di quest'incubo senza fine è stato raggiunto quando l'uomo, sempre secondo la pubblica accusa, sarebbe entrato nell'appartamento di lei lasciandole delle scritte offensive per terra. Gli episodi contestati dalla Procura della Repubblica di Belluno sono tanti. Nella maggior parte di essi, si trovano appostamenti e pedinamenti. Il cinquantasettenne sapeva dove trovare la sua ex e aspettava che lei uscisse o lo notasse. Come quella volta in cui si sarebbe bloccato davanti a un bancomat del centro storico di Belluno, fingendo di prelevare denaro, solo per vederla uscire dall'ufficio. In un'altra occasione, invece, sarebbe rimasto fermo per chissà quanto tempo davanti alla porta di casa di sua madre, con la chiave inserita nella serratura, nell'attesa che lei passasse davanti come era solita fare. E poi, naturalmente, tutti gli incontri casuali e di spionaggio della donna anche mentre si trovava a cena nel terrazzo di un'amica. Un giorno avrebbe lasciato, fuori dalla porta di casa di lei, un foglio bianco con un disegno e una scritta dicendole di svegliarsi. Calligrafia che poi sarebbe stata riconosciuta dalla vittima come appartenente al suo ex.

A PROCESSO

Per tutti questi fatti, il giudice delle udienze preliminari ha deciso, ieri mattina, di rinviare a giudizio il cinquantasettenne bellunese. Lo stalking è un reato grave che prevede una condanna da uno a sei anni e mezzo, aumentata se il fatto è stato commesso dal coniuge o da una persona che è stata legata alla vittima da una relazione affettiva. Se ne riparlerà nella prima udienza che è stata fissata al 21 gennaio del prossimo prossimo.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA