Topolino in pista con l'Aipd

FELTRESolidarietà e rombanti motori di un tempo. Le Topolino tornano protagoniste lungo le vie del Feltrino. L'ormai classica manifestazione Arriviamo col Nostro Passo organizzata dal Club Amici della Topolino per i ragazzi e iscritti all'Aipd provinciale (Associazione Italiana Persone Down) di Belluno oggi quindi riparte.Partenza in largo Castaldi a Feltre alle 9,30 con l'abbassamento ufficiale della bandierina dallo starter . Quindi percorso fino a piazza Guglielmo Marconi davanti al municipio di Arsiè dove i partecipanti arriveranno alle...