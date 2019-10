«Tombini intasati e scambiati per cestini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERROGAZIONEBELLUNO Situazione dei tombini in città: arriva un'interrogazione del capogruppo del Patto Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore. Il consigliere torna sulle manutenzioni della città e sulla «pulizia in questo caso dei tombini, che insieme al buono stato delle strade, devono essere prioritarie ed eseguite con regolarità. Dispiace constate racconta Pingitore come purtroppo tutto questo a volte lascia a desiderare. Ci sono tanti soldi negli avanzi di bilancio però i piccoli e grandi lavori vengono trascurati e, a lungo...