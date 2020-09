LA DENUNCIA

BELLUNO Allarme del tombini intasati: «il Comune faccia una ricognizione a tutto tondo in vista dell'autunno». Via San Francesco va messa al sicuro. Parole di Francesco Pingitore (Patto Belluno Dolomiti), che è attento alla situazione della frana che insiste sul versante della strada che, anche ad agosto, ha avuto criticità ben due volte. Arriva una bomba d'acqua e la situazione si aggrava. Un problema, quello di via San Francesco, che torna ad ogni violento temporale e sul quale Comune e Provincia stanno lavorando: tanto che l'assessore comunale ai lavori pubblici, Biagio Giannone, sottolinea infatti come, con l'ultima variazione al bilancio provinciale, Palazzo Piloni abbia destinato 130 mila euro alla progettazione degli interventi in via San Francesco e a Borgo Pra, progettazione che è passata dalla Provincia al Comune. Palazzo Rosso, nei giorni scorsi, ha affidato l'incarico per lo studio geologico ad un professionista, Ennio Chiesurin, chiamato a evidenziare le criticità della zona, ad indicare gli interventi necessari per mettere al sicuro il versante in attesa di un consolidamento definitivo. «Si arriva tardi, ma speriamo che alle parole seguano i fatti», puntualizza Francesco Pingitore che fa notare come «molti residenti chiedono che la zona venga monitorata, perché ad ogni acquazzone si trema». Un secondo problema, sempre in via San Francesco, è rappresentato, poi dalle canalette che scendono dal ponte della ferrovia alla zona della frana. «Avevo incontrato sul posto il tecnico del comune con il funzionario della ferrovia, circa un anno fa. Mi era stato assicurato che il problema sarebbe stato risolto a breve, invece bisogna tornare alla carica. Stesso discorso per la pulizia della passerella, che è invasa da radici ed erbacce. Inoltre faccio presente che la rete di protezione accumula detriti». Infine la situazione dei tombini e dei tombotti che con l'ultimo episodio di maltempo hanno mostrato la loro fragilità. «Si chiede di intervenire al più presto, al giorno d'oggi si avvia a concludere Francesco Pingitore gli episodi di piogge di grande portata così improvvise non sono più una rarità». (Fe.Fa.)

