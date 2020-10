TIMORI E SPERANZE

BELLUNO Uno spiraglio per la Coca Bassa e il Camposcuola si profila all'orizzonte. Ma sono troppi i soggetti che si devono mettere d'accordo, ecco che il capocordata dei volenterosi, l'amministratore unico di Unifarco, Massimo Slaviero, si sbilancia, pur ancorato a tutte le cautele del caso. «Cerchiamo in tutti modi di aprire la Coca bassa e il Camposcuola. Siamo al 30% di possibilità dice senza timore, facendo capire quanto sia ardua l'impresa -. Noi potremmo essere disponibili a fare un passaggio, ma senza comperare gli impianti». Ad acquisirli, infatti, ci sta pensando il Comune che spera di arrivarci per la primavera. I liquidatori dell'Alpe del Nevegàl, nel frattempo, stanno cercando un acquirente che prenda cespiti e asset societari.

I DEBITI

«Non chiediamo un euro in più fa presente Maurizio Curti dell'Alpe -, Ma coprire i debiti per pagare i fornitori, quelli si». Parliamo di debiti che non ci sarebbero stati se la srl non avesse aperto la scorsa stagione invernale. Aprì, fanno sapere i soci, a ranghi ridotti e dietro a rassicurazioni precise, poi disattese da un mix di più diversi fattori. A quanto ammontano? «Li stiamo conteggiando, sono derivati tutti dall'ultima stagione sottolinea Curti -. Se troviamo qualcuno disponibile gli impianti li diamo anche a costo di rimetterci. Come aveva stabilito l'assemblea dei soci non miriamo a fare cassa, purché le cose continuino ad andare avanti».

AMAREGGIATI

Nel frattempo, dopo la delusione degli operatori e quella dei bambini che vedono minacciata l'apertura di seggiovie e skilift, anche gli Amici del Nevegàl fanno conoscere il proprio pensiero, esprimendo la propria amarezza per la situazione che si è creata sul Colle dopo la notizia della non apertura degli impianti per la stagione invernale. «Siamo sempre stati convinti, come previsto anche dal nostro statuto, che fosse molto più produttivo collaborare con le istituzioni - scrive la presidente Tiziana Caldart - piuttosto che polemizzare. La situazione che si sta creando non sarà dannosa solo per la Scuola di Sci e per gli operatori ai quali esprimiamo tutta la nostra solidarietà perché anche in questo periodo difficile si sono reinventati e non hanno mai mollato. Ne sono colpiti anche i nostri soci, molti dei quali possessori di seconde case che negli anni hanno visto una continua svalutazione dei loro immobili». Ragiona ancora la presidente: «Nel contempo il pensiero va agli insigniti del Premio Amici del Nevegàl ai quali è andato il nostro riconoscimento negli anni perché, a vario titolo, si sono impegnati sul Colle: sono persone che si sono spese e hanno creduto al valore del nostro Colle ed anche per rispetto verso di loro molti non ci sono più esprimiamo ancor più il nostro disappunto». Dura l'accusa verso il Comune di Belluno: «Questa amministrazione ha sempre raggirato il problema, cosi come quelle di prima». L'associazione degli Amici del Nevegàl ribadisce: «Noi poco possiamo fare per risolvere l'attuale situazione a dir poco surreale - afferma la presidente Caldart -, ma ci sentiamo vicini agli operatori tutti e saremo con loro per qualsiasi iniziativa vorranno percorrere».

Federica Fant

