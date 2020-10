LA CITTADELLA

BELLUNO Torna in Commissione la polemica su una parte della ex Caserma Piave che l'associazione islamica Insieme per il Bene comune (Ipbc) intende acquistare. Si parla di un investimento di 400mila euro. Sono stati i consiglieri di opposizione Franco Roccon (Civiltà Bellunese. Liga Veneta Repubblica) e Luciano Da Pian (Lega) a sollevare la questione. Il punto è questo: se l'ex caserma Piave è stata oggetto di Rigenerazione urbana, e quindi sistemata con fondi nazionali, può il Comune metterne una parte all'asta? Quali le conseguenze per le altre associazioni, che abitano parte della Cittadella del Terzo settore, attraverso convenzioni? E poi c'è chi teme che l'operazione nasconda l'insediamento di una moschea o di situazioni non chiare.

LA CONCESSIONE 2017

Risale al 2017 la concessione di una parte degli spazi dell'ex caserma Piave all'associazione islamica da parte del Comune. Con cinque voti contrari, due consiglieri usciti dall'aula e tre non votanti, il progetto aveva superato l'impasse del consiglio comunale. La questione è ritornata nel consiglio di poche settimane fa. Per quanto riguarda la Commissione, la vicesindaco Lucia Olivotto fa notare: «L'argomento non era all'ordine del giorno, era all'ultimo consiglio comunale al punto della variazione al piano delle vendite immobiliari, in base al quale verrà venduto un pezzo di porzione dell'immobile attraverso un'asta pubblica. Anziché uscire dall'aula e alzare cartelli contro il sindaco, avrebbero potuto discuterne nella sede opportuna».

FIGLI E FIGLIASTRI

Da Pian argomenta: «Ora studiamo tutta la documentazione. Emerge che in un'area destinata ad una certa tipologia di intervento, anche condivisibile, quella di una Cittadella del Terzo settore, a fronte di una richiesta di acquisto, il Comune intende alienare l'immobile con procedura ad asta pubblica. Il problema nasce quando si decide di destinare l'immobile con vincoli ai soggetti. Come stare un determinato periodo con un canone a scalare in base all'investimento. Nel momento in cui si vende l'immobile, si modifica la situazione di tutta l'area. Si inficia il valore dell'intera area».

Roccon, da parte sua, ha sollevato: «In questo modo si fanno figli e figliastri, oltretutto non si tutelano le nostre radici cattoliche».

UNIONE CON LA CHIESA

L'associazione Insieme per il Bene Comune ricorda come abbia sede nella caserma Piave dal 2017 e «non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, le nostre attività come da statuto le abbiamo sempre mostrate a tutti, facciamo convegni interculturali ed interreligiosi sia con la diocesi che con il movimento dei focolari. L'anno scorso siamo stati in Marocco con il vescovo e 40 cittadini bellunesi ricorda il portavoce Aziz Amari -. Abbiamo organizzato cene solidali con raccolte fondi per i terremotati in Abruzzo, per il comune di Belluno (durante Vaia) ed ultimamente per l'ospedale di Belluno donando 5000 euro e 100 piatti di couscous agli operatori. Organizziamo corsi di lingua (italiano ed arabo) sia per i più piccoli che per i grandi».

Federica Fant

