Tigli pericolosi: giù due alberi in via Segato

L'ABBATTIMENTOBELLUNO Nuovo sfoltimento in via Segato. Un paio delle grandi piante davanti a Palazzo di Giustizia sono state abbattute ieri pomerggio. A prendere la decisione era stato Palazzo Rosso che, nei giorni scorsi, aveva incaricato del lavoro la ditta Italverde per un importo di poco meno di 5mila euro. E' una questione di sicurezza, lo spiega bene l'assessore alle manutenzioni Biagio Giannone. «Proseguiamo quanto iniziato lo scorso anno spiega infatti , quando già avevamo avviato uno sfoltimento del viale per favorire la sicurezza...