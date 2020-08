SANITÀ

BELLUNO «Impossibile averne la certezza, ma probabilmente i primi test sierologici per il personale della scuola sono stati fatti oggi» (ieri, ndr). A dirlo è Sandro Cinquetti, direttore del servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Usl Dolomiti. Intanto, proprio ieri, sul sito dell'Usl, sono comparsi i nomi dei medici di famiglia che hanno aderito allo screening - da realizzare attraverso il test sierologico - per dirigenti scolastici, insegnanti, personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata). Cinquantuno le adesioni in totale, un po' più di un terzo dei medici presenti nel territorio che sono all'incirca 140.

LA SUDDIVISIONE

Questi i numeri nel dettaglio: 19 i medici che hanno detto sì nella zona che l'Usl identifica come Valbelluna ma che arriva sino al comune di Val di Zoldo e poi da Longarone scende verso il capoluogo e comprende anche l'Alpago; uno solo nell'Agordino, ventotto nel Feltrino e tre nel Cadore. In quest'ultima zona, si ricorderà, in un primo tempo i medici avevano fatto sapere di essere compatti nel non aderire alla campagna di somministrazione del test; evidentemente qualcuno ci ha poi ripensato. Interessante notare infine che nemmeno tutti i medici iscritti alla Fimmg, sigla che aveva dato la propria disponibilità sia a livello nazionale sia locale, ha poi effettivamente aderito: gli iscritti a questa sigla sono infatti circa 80. Ora tutto il personale delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado della provincia di Belluno potrà, volontariamente, sottoporsi al test. Lo potrà fare rivolgendosi al proprio medico di famiglia se quest'ultimo è presente nell'elenco che è consultabile sul sito dell'Usl (aulss1.veneto.it). Chi è interessato, quindi, contatterà il medico e concorderà un orario in cui prenotare l'esecuzione del test sierologico; l'appuntamento verrà dato al di fuori del normale orario dell'ambulatorio. Invece chi lavora nella scuola ed il cui medico non è presente nell'elenco, potrà prenotare il test da domani, telefonando al numero 0439.883805, attivo dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì o inviando una richiesta all'indirizzo mail screening.scuola@aulss1.veneto.it. Quest'ultima procedura è la stessa che dovranno seguire insegnanti e Ata in arrivo come supplenti a Belluno da fuori provincia o Regione.

LA CONSEGNA

È quindi possibile che già ieri siano stati effettuati i primi test. Dice infatti Cinquetti: «Il dipartimento di Igiene e Sanità pubblica ha iniziato ancora la scorsa settimana a consegnare i test nelle due sedi distrettuali dell'Usl. Ed è qui che i medici che hanno aderito alla campagna di somministrazione del test sierologico si sono recati o si recheranno per prelevarlo. È quindi verosimile che i primi test siano già stati effettuati nella giornata di ieri».

LE CIFRE

I test arrivati dalla Regione Veneto per il personale della scuola dell'Usl 1 Dolomiti sono 4.700. Nella scuola bellunese ci sono 2.160 insegnanti: 1.433 nella scuola del primo ciclo, cioè distribuiti fra Infanzia, Primaria e I grado, e 730 nella secondaria di II grado. Il numero del personale amministrativo, tecnico ed ausiliare raggruppato si ferma invece a 686. Il totale è di 2.746. Ad essi vanno aggiunti sia per i docenti sia per gli Ata i precari, che verranno assunti a settembre. I primi sono stimabili in circa 600; più difficile invece quantificare il numero dei secondi. Ma, siccome lo screening è su base volontaria, l'Usl ha stimato che ciascun medico somministrerà ai propri pazienti dai 10 ai 20 test. Quindi nella più generosa delle ipotesi ogni medico 20 test - in ambulatorio si recheranno 1.020 fra presidi, insegnanti e personale Ata. Gli altri, cioè 1.746 più i supplenti, dovranno telefonare all'Usl. Ed è quindi verosimile che si crei qualche attesa nelle liste.

Giovanni Santin

© riproduzione riservata

