LA SCUOLA

BELLUNO Nella scuola bellunese ci sono 2.160 insegnanti: 1.433 nella scuola del primo ciclo, cioè distribuiti fra Infanzia, Primaria e I grado, e 730 nella secondaria di II grado. Il numero del personale amministrativo, tecnico ed ausiliare raggruppato sotto la sigla Ata si ferma invece a 686. Il totale è di 2.746. Ma questi, forniti dagli Uffici dell'ex Provveditorato, sono i dati riferiti al personale di ruolo. Vanno aggiunti sia per i docenti sia per gli Ata i precari, che verranno assunti a settembre. I primi sono stimabili in circa 600, questo il conto fatto alcune settimane fa dalla Cisl Scuola; il numero dei secondi è invece più difficile da quantificare. È questa la platea che da lunedì 24 potrà sottoporsi al testi sierologico Covid. E all'Usl Dolomiti sono arrivati 4.700 test che, fatti i conti, saranno sufficienti per coprire tutte le necessità.

L'ADESIONE

Intanto nella mattinata di ieri è giunta alla direzione dell'Azienda di Belluno la conferma di adesione alla campagna di screening a favore del personale della scuola da parte della Fimmg fa sapere la stessa Usl in una nota - organizzazione sindacale rappresentativa della maggioranza dei medici di famiglia operanti nel territorio dell'Usl Dolomiti. Le Direzioni di distretto stanno raccogliendo le singole adesioni formali dei medici di medicina generale conseguenti a questo accordo». La segreteria della Fimmg si è infatti ritrovata in teleconferenza mercoledì sera alle 21 (erano presenti il segretario Umberto Rossa e gli altri medici membri del consiglio: Agostino Buzzati, Maria Carla Zovi, Fabio Bortot, Fulvio De Pasqual, Pietro Dalla Rugna). «Superate le perplessità di tipo organizzativo che competeranno alla stessa Usl riferisce Rossa all'unanimità abbiamo deciso di aderire alla campagna. Ora spetterà ai nostri iscritti comunicare la propria volontà al dipartimento di Prevenzione e Igiene». Resta ancora da capire che cosa faranno i medici di altre sigle e quelli del Cadore, che si erano detti contrari.

L'ORGANIZZAZIONE

L'Usl nel frattempo ha già attivato contatti organizzativi con il dirigente scolastico provinciale per definire i dettagli dell'operatività, anche in riferimento alle aree non coperte dall'attività dei medici di medicina generale. L'Azienda sanitaria ha già ricevuto da Azienda Zero il quantitativo di test necessari per svolgere l'intera campagna di screening prosegue la nota e i test saranno consegnati a ciascun medico di famiglia secondo una stima di utilizzo di circa 20 test per ciascun professionista. Nei prossimi giorni verranno divulgate le modalità con le quali gli operatori della scuola potranno accedere al test. Come indicato dal ministero, il test sarà offerto su base volontaria. «Le operazioni di screening inizieranno lunedì perché il test deve essere eseguito prima dell'inizio dell'anno scolastico spiega Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e nella settimana che precede il primo settembre verranno eseguite interessando il personale di quegli istituti che avvieranno le lezioni in quella data».

Giovanni Santin

© riproduzione riservata

