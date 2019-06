Terzo tornante: i ciclisti si involano auto e moto invece non ce la fanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CURIOSITÀTRICHIANA L'episodio che nessuno vorrebbe mai vivere. Il terzo tornante del passo San Boldo ieri pomeriggio è risultato maledetto sia per l'autista di una delle auto dei vari team che accompagnano il serpentone rosa, ma anche per un agente della polizia stradale, entrambi rimasti letteralmente a piedi. Ma se per la moto è stato sufficiente affiancarla al muro, ben più faticoso è stato togliere di mezzo l'auto straniera, spinta fino in cima al passo.L'AUTOMOBILEEra circa l'una (del pomeriggio). Mancavano ormai tre quarti d'ora...