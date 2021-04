Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMITATO D'INTESABELLUNO Proseguono gli appuntamenti del progetto Terza Opportunità rivolti a over 65 e under 35 della provincia di Belluno, promosso dal Comitato d'Intesa. Da Belluno a Feltre, laboratori dedicati alle letture, alle creazioni per realizzare in modo artigianale i giochi di una volta, denominato Terzo gioco come anche le attività per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli (Terzo orto), entrambi presso la sede della...