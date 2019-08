TERZA ETÀ BELLUNO Invecchiare felici si può. Per il terzo anno professori,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERZA ETÀBELLUNO Invecchiare felici si può. Per il terzo anno professori, intellettuali e artisti spiegheranno come al Festival del buon invecchiamento. Sersa, la comunale che gestisce la casa di riposo Maria Gaggia Lante di Cavarzano e tutti i servizi domiciliari per gli anziani, lancia infatti la terza edizione della manifestazione dedicata alla terza età e agli approfondimenti legati alla sua qualità. Le date da segnare in calendario sono quelle del 20 e del 21 settembre, il programma ancora non è stato reso noto ma quel che è certo...